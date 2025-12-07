¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ºÇÂç¤Î¾×·â¡ªÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ã¼£ºÑ¡¦½½ÏºÊ¼±Ò¡ä°ì¿ÍÆóÌò¹½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¡©À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Î¢Â¦¤½¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ö°Ê²¼ºÇ½ª²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ