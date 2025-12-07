Âè£·£·²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦£Ç£±¤Ï£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬£±Æ¬¤â»²Àï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÇÏÀï£²Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¤È¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤òÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬Í­ÎÏ¤«¡£½éÀï¤Ç£°ÉÃ£±º¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢½Å¾Þµé¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¿·ÇÏÀï¤ÎÁ°¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤Î