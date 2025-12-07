Eve¤¬¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØEve Arena Tour 2025 [Under Blue]¡Ù¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡ÈEve¤ÎÆü¡É¤Ç¤¢¤ë12·î24Æü19»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SixTONES¡ß¥Þ¥­¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¡¢Snow Man ¿¼ß·¡ßsumika ÊÒ²¬¡¢TOMORROW X TOGETHER¡ßEve¡Ä¡Ä°Õ³°¤Ê³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ë ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢YouTube¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¸ø³«Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ØEve Arena Tour 2025 [U