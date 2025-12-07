[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï28Æü¡¢MFº´Æ£´îÀ¸¤¬±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡¢ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÇÁ´¼£8¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º´Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î´ØÅì¥ê¡¼¥°1Éô½êÂ°»þÂå¤«¤éºßÀÒ¡£J3Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤Ï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢11·î15Æü¤ÎFC´ôÉìÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄÌ¤êÂè36Àá¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·Á´¼£8¥ö·î¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ