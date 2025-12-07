º£¤¢¤Î»Ò¤¬¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏÀµÏÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÇòÀî¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¡¢Æü¡¹¤òÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤­¤Ë¡ª¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä»ý¤ÁÊª¤òÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ð¤²¸ý¤ä±¢¸ý¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¸ý·â¤Ê¤É¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÍî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¡¢Ã¯¤·¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¶¯¤¯¡¢²Ä°¦¤¯¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÇòÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·