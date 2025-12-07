DeNA¤Î¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤ë¸ÍÃì¶³¹§Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤È¾¾Èø¼®²¸Êá¼ê¡Ê21¡Ë¤¬7Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä1Ê¬¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢120¿Í¤ÎËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸À­¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÖDeNA°Ê³°¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µåÃÄ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¤À¤¬2¿Í¤Ï¡ÖDeNA°¦¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£