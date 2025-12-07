◆プロレスリング・ノア清宮海斗デビュー１０周年記念プロデュース大会「狂乱のＤＥＣＡＤＥ」（７日、後楽園ホール）プロレスリング・ノアは７日、後楽園ホールで清宮海斗デビュー１０周年記念プロデュース大会「狂乱のＤＥＣＡＤＥ」を開催した。第３試合で鶴屋浩斗と郄橋碧がデビュー戦で一騎打ち。２００６年１１月１２日、千葉・柏市生まれで１９歳の鶴屋は、父親が日本総合格闘技黎明期の名選手で多くの実力者を育