¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤¬ËÜÆü12·î7Æü¡¢µÜ¾ë¸©¡¦SENDAI GIGS¤Ë¤Æ¡ã¤¤¤®¤Ê¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025 ¡Á¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥µ¥ó¥¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤Ç³«Ëë¡£¥Ù¥ë¤ÎSE¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÎø¤Ï¤¸¤á¡×¡£ºù¤Ò¤Ê¤Î¤Î¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖFeeling¡×¡ÖÆó¿Í¤ÎÅú¤¨¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖBeing