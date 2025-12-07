Netflix¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î´ÆÆÄ¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥É¥ß¥Ë¥¯¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¸¥§¥·ー¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Î°Å»¦¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥­ー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¡×¤Ç¤ÏÀ½ºî¤òÃ´Åö¡£¥É¥ß¥Ë¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ã»÷¡ª¥â