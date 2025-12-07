¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ç¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö·ëº§¼°¤ÈÈäÏª±ã¤Î´Ö¤Ë¿ÆÂ²¾Ò²ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÆóÀéæÆ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸µºÊ¤Î½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤é¤È¤È¤â¤Ë¿ÆÂ²¾Ò²ð¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤µ¤ó¤Þ¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´