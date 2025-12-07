ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÆÃÈÖ¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ11ÃÆ¡×¤¬14Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤ËÀøÆþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Þ¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢Ëå¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂçÃÝ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ü¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£ÆóÀé