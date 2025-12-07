¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥Èpart3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÉðÆ»´Û¤Ë¡¢¡ÈÊ¿À®¡É¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£10Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡¢11Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤ò¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¡¢ÈÄÌîÍ§