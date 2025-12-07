¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥Ç¡¼¥È¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤Î¤ËÔú¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ÚÌ¡²è¡Û1ÏÃ¤«¤éËÜÊÔ¤ò¥¤¥Ã¥­ÆÉ¤ß¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¹Á¶è¥«¥ó¥Ê(@mina_kan_chan)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖÅìµþ¥â¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»Îø°¦¡É¤òÊú¤¨¤ë25ºÐ¤Î½÷»Ò4¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿·²Áü·à¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢4ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¡¦¥Ï¥ë¥È¤ÈÉÕ