J2¾º³Ê¤ØºÇ¸å¤Î1¥Á¡¼¥à¤ò¤«¤±¤¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤¬FCÂçºå¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ2¾º³Ê¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¢6°Ì¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¤Ï3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä»¼è¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤ª¤è¤½1000¿Í¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢14Ê¬¡£À¾Ã«ÏÂ´õ¤¬±¿¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ø¡£ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤âFCÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ40Ê¬¡£ÂçÃ«¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥»¡¼¥Ö¤µ