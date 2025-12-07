Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤á¤°¤ê¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬6Æü¡¢²­ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤òÃÇÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤ÎÁ¥±Û·òÍµ»öÌ³¼¡´±¤Ï7Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹ÀÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ëµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë¤Ä¤¤