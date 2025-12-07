²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¸ªÁÈ¤ß12·î7Æü¡¢¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÇÉ¼ê¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤¦¤¨¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤­¤Ä¤¯¤ÆÃ¦¤¤¤À¤é¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤ÏÄ«Á¯Çò¼§¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£