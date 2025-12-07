²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£·Æü¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Î£Ä£Æ´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤è¤ê²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö£²£°£²£¸¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤ª¤è¤Ó£Ê£Æ£Á¡¦£Ê¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÇ§Äê¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏºÇ½ªÀá¤Î¼¯ÅçÀï¤Çº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐ¿Í¼éÈ÷¤Î¶¯¤µ¤äÀµ³Î¤Êº¸Â­¤Î¥­¥Ã¥¯¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤Ï½½Ê¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÇÍèµ¨¤«¤éÉñÂæ¤ò¥×¥í¤Ë°Ü¤¹¡£¥¯