ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Øtu-hacci¡Ê¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¼øÆý¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈÈþ¶»¥±¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¼øÆý¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¡×¤¬11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤«¤éÂ´Æý¸å¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤³¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤È¥Ûー¥ë¥É´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¡¢¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÂÀ¤á¤Î¸ªÉ³¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¹©É×¤¬ËþºÜ¡£¼øÆý´ü´ÖÃæ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¢ö »ºÁ°»º