¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹2025¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤éÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¤Ç¡¢¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÃæÆÇ¡¢¡È¤·¤ã¤ÙÃæ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢¤ß¤ó¤Êµ¯¤­¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡Ä¡Ä¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×