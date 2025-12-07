¹­Åç¤Î·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡¢¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡¢¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¤Î£³¿Í¤¬£·Æü¡¢¸â»Ô¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø£Ã£Á£Ò£Ð£Æ£Á£Î£Æ£Å£Ó£Ô£Á¤¯¤ì£²£°£²£µ¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Íèµ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·ªÎÓ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÀèÈ¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¥½¥ï¥½¥ï¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·ªÎÓ¤Ø¤ÎÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î¥¢