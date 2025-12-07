2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌÃ²Û¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿»¥ËÚÀé½©°Ã¤Î¡Ø»³¿ÆÌì¡Ù¤ÎCM¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´©¹Ô¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¹¾ÊÌ ÄÕ²°½ñÅ¹¡Ù¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥Õ¥§¥¯¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ³¨ËÜ¡Ø¤ä¤Þ¤ª¤ä¤¸¡Ù¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¡¦¤­¤¯¤Á¤Á¤­¤µ¤ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦º´¡¹ÌÚ¶Ç¤µ¤ó¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦°¤ÉôÍü²Ö