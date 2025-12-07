¡Ö50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢È©¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤·¤Æ¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎËÜÂ¿¤á¤°¤µ¤ó¡£Éþ¤òÃå¤¿¤È¤­¤Ë¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤¿´¶¤¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊËÜÂ¿¤µ¤ó¤¬50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«ÁÇºà¤ÎÂç¤­¤á¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£Á°³«¤­¤ÇÃå¤ë¤Î¤â¥é¥¯°ÊÁ°¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤ËÈ©¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦