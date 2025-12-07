ËèÇ¯¹±Îã¡ªESSEÆÉ¼Ô400¿Í¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¡ÖÎ®¹ÔÂç¾Þ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ö°ûÎÁ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¡×¤ò9¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¤â·ã¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡Ö°û¤ßÊª¡×4¤Ä°ûÎÁÉôÌç¤Ï¡Ö°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ü¤Ò¤È¸ý°û¤á¤Ð¡ÖÆ¦Æý¤Î³µÇ°¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢