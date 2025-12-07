ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÃË¤¿¤Á¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖBEASTAGE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿?BEAST·Ï?¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¨¦BHNX¨¥¡Ê¥Ó¡¼¥Ï¥ó¥¯¥¹¡Ë¡×¤¬6Æü¡¢Åìµþ¡¦LED DAIBA STUDIO¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBURN¡×¡¢¡ÖROAD¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹70¥­¥í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿6¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤ÏÌó180¥»¥ó¥Á¡£Ç÷ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥­¥ìÌ£È´·²¤ÎÆ°¤­¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥