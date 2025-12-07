¿á¤­È´¤±¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Æ§¤ßÈÄ¤È¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¡×¤ò¼«Âð¤ËºÎÍÑ¤·¤¿Æü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¤òÆ³Æþ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¡Ö¥¹¥±¥ë¥È¥ó³¬ÃÊ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³É®¼Ô¤ÏÉ×¤È1ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£È¾Ç¯Á°¤ËÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç4LDK¤Î2³¬·ú¤Æ¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú