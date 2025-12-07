ÃæÅçÂç¾ÍÆ²¤¬¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤ß¤¿¤é¤·ñ½Æ¬ ¤ä¤ï¤â¤Ã¤Á¡Ù¤òÈ¯Çä¡£Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¤ß¤¿¤é¤·¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤¬¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ ÃæÅçÂç¾ÍÆ²¡Ö¤ß¤¿¤é¤·ñ½Æ¬ ¤ä¤ï¤â¤Ã¤Á¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)²Á³Ê¡§4¸ÄÆþ 626±ß(ÀÇ¹þ) / 8¸ÄÆþ 1,252±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä¾ì½ê¡§PLUSTA Gift¿·Âçºå´´ÀþÆî²þ»¥Æâ¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÌ¾Êª¤¤¤Á¤Ó¤ê°Ã ¤¨¤Ó¤¹¤Ð¤·ËÜÅ¹ Â¾