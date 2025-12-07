¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡Û¥¿¥¤·³¤Ï7Æü¡¢ÅìËÌÉô¥·¡¼¥µ¥±¡¼¥È¸©¤Ç¹ñ¶­¤òÀÜ¤¹¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤È½Æ·âÀï¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê¼»Î1¿Í¤¬µÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï¥¿¥¤·³¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢È¿·â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£7·î¤Ë·³»ö¾×ÆÍ¤·¤¿Î¾¹ñ¤Ï10·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÃç²ð¤ÇÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ËÄ´°õ¤·¤¿¤¬¡¢Íú¹Ô¤ÏÄä»ßÃæ¤Ç°Ý»ý¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£