AKB48¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù4Æü´Ö·×6¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦²£»³Í³°Í¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNot yet¡×¤¬Éü³è¤·¡¢SP¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¡¢ÂçÅç¤¬¥½¥í¶Ê¡Öµã¤­¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð