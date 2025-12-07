¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó12·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀìÌçºî¶È°÷¤È·úÀßµ¡³£ÌóÀéÂæ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢É¹Àã¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¡×¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤Ë¸þ¤±¤¿É¹¤ÎÀß±Äºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÀã¤ÈÉ¹¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯³«±à¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥¯ÌÌÀÑ¤Ï120ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/Ä¥Þ¹¡Ë