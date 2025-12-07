¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 inÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥Èpart3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¿À7¡É¤¬Â³¡¹¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿¡£ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¡¢ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡Ê34¡Ë¡¢²£»³Í³°Í¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNot yet¡×¤¬°ìÌë¸Â¤êÉü³è¡£¡Ö¡Ê¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë°ËÆ£É´²Ö¤Ç¤¹¡ª22ºÐ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ