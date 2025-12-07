12·î7Æü¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¤ËÎµ´¬¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤â¶µ·±¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È½»Ì±¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬¸©¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÃÏ°èËÉºÒ¤ÎÆü¡×9·î¤ÎÎµ´¬Èï³²¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï½»Ì±¤¬·±Îý¤Ë»²²Ã¡áÀÅ²¬ ÀÅ²¬¸©ÆâÁ´°è¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÏ°èËÉºÒ·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌó60Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 9·î¤ÎÎµ´¬¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒÅö»þ¡¢Èï³²¤ä°ÂÈÝ¾ðÊó¤ò¥¹¥àー