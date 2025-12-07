µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤¬£·Æü¡¢¡ÖÂè£´²óÃæ±ûÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¼ã¼ê£Ï£Â£Ï£Ç¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú£²£°£²£µ£é£îÇ®³¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÃæÂçÆ±µéÀ¸¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£À¾´Ü¤Ïº£µ¨ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®·×£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£²¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¡¦ÀÐÅÄÍµ¤È¡¢¤È¤â¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Åê¤²¹ç¤¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÀÐÅÄÍµ¤ÏÀ¾´Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿Ãæ¤Ç£±ÈÖ¤¤¤¤¥Ô