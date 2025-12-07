»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÂè43²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡ÊTBS·Ï¡¢20Æü¸å4¡¦00Í½Äê¡Ë¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏÍµ»á¡Ê64¡Ë¤¬27Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí´ÆÆÄ¡¢»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ëÃæ¡¢½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¡Ö´¿´î¤Ë´ó¤»¤Æ¡×¤òÏ¯ÆÉ¡£ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄ¾¸å¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¾è¤»¡¢ÁÔ´Ñ¤Ê1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿º´ÅÏ»á¤Ï¡ÖÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯¡¹ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤