¸µHKT48¡¿IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏLE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜÏÆºéÎÉ¤¬7Æü¡¢AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê12·î4Æü¡Á7ÆüÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ìµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿µÜÏÆ¤Ï