Âîµå¤Î¡ÖITTFº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë2025¡×¤Ï¡¢7Æü¤Ë·è¾¡¤¬Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¥ªー¥Àー¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£Âè2¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï5－8¤ÎÇÔÀï ÆüËÜ¤ÏÂè2¥¹¥Æー¥¸¤ò5¾¡2ÇÔ¤Î2°Ì¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢7ÆüÃë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤Ï8－3¤Ç¾¡Íø¡£ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ø¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤Æ