¹âÎð¤ÎÊì¤È½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¡È¥Ò¥ä¥ê¡É¤Î½Ö´Ö¡£¸¡ºº¤Ç¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤¬¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤ò½Å¤Í¤ëÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£ Êì¤È½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÁý¤¨¤ë¡È¥Ò¥ä¥ê¡É¤Î½Ö´Ö ºÇ¶á¡¢¹âÎð¤ÎÊì¤È½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¤È¤­¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êì¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤