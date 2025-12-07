12·î7Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Î©ÉðÆ»´Û¤Ç¸©¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸©¾¯Ç¯½ÀÆ»Âç²ñ¡×¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½ÀÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹âÃÎ¤ê¤ç¤¦¤Þ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Î©ÉðÆ»´Û¤ÇÂç²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ÈÃÄÂÎÀï¤Ë¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸Ìó200¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£