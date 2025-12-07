·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡õ¥ì¥Ç¥£¡×Âçºå¸ø±é¤¬7Æü¡¢Âçºå»Íµ¨·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£19À¤µª¤Î²¤½£¤Ç¶áÂå´Ç¸î¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡Ö¥é¥ó¥×¤ò»ý¤Ã¤¿½Ê½÷¡×¥Õ¥í¡¼¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡Ë¤È¡¢¼Çµï¹¥¤­¤Ê¥´¡¼¥¹¥È¡¢¥°¥ì¥¤¤¬ËÂ¤°ÉÔ»×µÄ¤Êå«¤ò¡¢»Ë¼Â¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡£24Ç¯5·î¤Ë½é±é¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï30Ëü6000¿Í¤Ë¾å¤ë¡£Âçºå¸ø±é¤Ï26Ç¯5·î17Æü¤Þ¤Ç¡£