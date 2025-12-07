¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎF£²¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¹¥Ý¥éー¥ÀËÌ³¤Æ»¤Ï£·ÆüËÌ¥¬¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Þ¥ë¥Ð¿å¸ÍFC¤È¤Î¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿Á°Àá¡¢¼ó°Ì¡¦¥Ç¥¦¥½¥ó¿À¸ÍÀï¤È¤Î£±Àï¤Ë3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç£±Éô¾º³Ê¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡£¤³¤Î»î¹ç¤â»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¼ÅÄÍ´´õÁª¼ê¤¬¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þー¥¯¤ò´¬¤­¤Þ¤¹¡£¼¼ÅÄ¤Ï£±ÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Áー¥à¤ò£±Éô¤ËÆ³¤¯¤¿¤á