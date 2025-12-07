¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î8Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëµ¤»ý¤Á¤ò¾å¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡£11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ëº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ï¸å²ó¤·¡£Áê¼ê¤ÎÏÃ¤òÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈµÈ¡£10°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë