¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡ÈÍ£°ì¤Î¿ä¤·¡É¤È¤·¤ÆÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿Ý¯°æÍ¥°á¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤¬¤¯¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¡¢¤½¤ÎÂº¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±♡ Ý¯°æÍ¥°á¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¿ä¤·FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ°¦Íý¤È¤¤¤¦¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¡£¿¼¤¹¤®¤ë°¦¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Check! ·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ï