µ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ÈWWE¤ÎNo.1°­½÷¡É¤¬2000Ç¯Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£Éüµ¢»î¹ç¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛNo.1¾®°­ËâÈþ½÷¡¢¡ÈÊ¿À®¡É´¶¤¸¤ë»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÄ©È¯Åª¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¥ê¥ô¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¥Ü