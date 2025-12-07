¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬11·î29Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¼Ò²ñ¤ò»Â¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆæ¡É¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£¡û¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡ÖËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¾È¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡×ËôµÈÄ¾¼ù¡Ö¡È¤ª¥Ð¥«¥­¥ã¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¿Í¤¬¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤­¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËôµÈ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó