7Æü¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Î¾¾Ëö¸ÞÏº°ð²Ù¿À¼Ò¤Ç¡¢Àï¸å¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÌÜ±£¤·½÷ÁêËÐ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢22ºÐ¤«¤é82ºÐ¤Þ¤Ç¤Î22¿Í¤Î½÷À­¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼·Ê¡¿À¤ÎÆ¬¶Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÇòÁõÂ«¤Î½÷À­¤¿¤Á¤¬¡¢É¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¼êÃµ¤ê¤ÇÁê¼ê¤òÃµ¤·¡¢¼ê¤äÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅÚÉ¶¤«¤é½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ±£¤·¤Ï¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤À¤ÅÏ¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÀÚ¤ê¤Ò¤é¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£»²²Ã¼Ô¡ÖÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê