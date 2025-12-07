¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤é¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤â¼ÂÍÑÀ­¤âÍßÄ¥¤ì¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥×¥Á¥×¥é¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¼¼Â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Ü¤í¤Ü¤í¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÂ´¶È¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ª ¥Ïー¥È¥Ýー¥ÁÉÕ¤­¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬ÊØÍø ¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ï&#12540