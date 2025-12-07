¡ØBayu Factory(¥Ð¡¼¥æ¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼)¡ÙËÜÅ¹¤¬¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¦ÆîÌç¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Ë¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö²£ÉÍ¤é¤·¤µ¡×¤È¡ÖÇÏÌý¤Î¾å¼Á¤µ¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë½èÊý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ Bayu Factory ²£ÉÍÃæ²Ú³¹ ËÜÅ¹  ¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) 10:30½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®136-2±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¡Á19:00 ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬Å¹¤äÁðÄÅ²¹ÀôÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢