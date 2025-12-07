¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­ÀìÌçÅ¹¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥¸¥¢Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§3³¬¤Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É2Å¹ÊÞ¤òÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö ÂçµÜÅ¹¡×¤È¡¢¾Æ¤­²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖSweets Terrace ÂçµÜÅ¹¡×¤¬¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­ÂçµÜÅ¹¡×¤ÎÎÙ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥µ¥¤¡¼¥é¥Ö ÂçµÜÅ¹ ¡¿ Sweets Terrace ÂçµÜÅ¹  ¾ì½ê¡§ÂçµÜ¥¢¥ë¥·¥§3³¬¡Ê¡Ö¹¬¤»¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­ÂçµÜÅ¹¡×ÎÙ¡Ë±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:30¡Á19: