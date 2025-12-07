¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥½¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¿¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥¢¥½¡¼¥È£Ö£Ä¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤ÉÆâÍÆÎÌ¡§15Ëç(¥Á¥ç¥³5Ëç¡¢¥¹