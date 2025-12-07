Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖANA STAR WARS PROJECT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î»²²Ã±þÊç¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖANA STAR WARS PROJECT¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢1·î9Æü¤Ë±¿¹Ò½ªÎ»¤¹¤ëC-3PO ANA JET¤Î¼Âµ¡¤Î¸«³Ø¤ä¡¢R2-D2 ANA JET¤ÈBB-8 ANA JET¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¡¼¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤ò±©ÅÄ³ÊÇ¼¸Ë¤Ç¹Ô¤¤¡¢µ¡ÂÎ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë´ë²è¡£¸áÁ°¡¦¸á¸å¤ÎÉô¹ç¤ï¤»¤ÆÃêÁª¤Ç40ÁÈ80Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¸áÁ°¤ÎÉô¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é