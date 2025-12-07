±óÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä(C)Getty Images2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏFÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈ¤Î¾¡¼Ô¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û³ùÅÄ¡¢Ä®Ìî¡¢ÃæÂ¼¡ª2025Ç¯ºÇ½ªÀï¤òºÌ¤Ã¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤ë³«ºÅ¹ñ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø